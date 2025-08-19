Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник переговорил по телефону с главой МИД Египта Бадром Абдельати, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, "состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы и сохраняющихся региональных конфликтах на африканском континенте".

Как уточнили в МИД, в контексте обсуждения ситуации на Украине Лавров "проинформировал египетского коллегу об основных итогах российско-американского саммита на Аляске".

"Были также рассмотрены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая вопросы укрепления внешнеполитической координации и приоритетные задачи расширения деловой кооперации между Россией и Египтом. При этом особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили ходу подготовки первого Российско-Арабского саммита в Москве 15 октября и второй министерской конференции Россия-Африка в Каире 18-19 ноября", - отметили на Смоленской площади.

Телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны, уточнили в МИД.