Поиск

Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию на Ближнем Востоке и в Африке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник переговорил по телефону с главой МИД Египта Бадром Абдельати, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Министры провели обстоятельный обмен мнениями по актуальной ближневосточной проблематике с акцентом на ситуацию в зоне палестино-израильского конфликта. Была подчеркнута необходимость скорейшего прекращения боевых действий в секторе Газа и обеспечения беспрепятственного гуманитарного доступа в палестинский анклав", - говорится в сообщении МИД РФ.

Кроме того, "состоялся обмен мнениями о ситуации вокруг иранской ядерной программы и сохраняющихся региональных конфликтах на африканском континенте".

Как уточнили в МИД, в контексте обсуждения ситуации на Украине Лавров "проинформировал египетского коллегу об основных итогах российско-американского саммита на Аляске".

"Были также рассмотрены перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, включая вопросы укрепления внешнеполитической координации и приоритетные задачи расширения деловой кооперации между Россией и Египтом. При этом особое внимание главы внешнеполитических ведомств уделили ходу подготовки первого Российско-Арабского саммита в Москве 15 октября и второй министерской конференции Россия-Африка в Каире 18-19 ноября", - отметили на Смоленской площади.

Телефонный разговор состоялся по инициативе египетской стороны, уточнили в МИД.

МИД РФ Сергей Лавров Египет Африка Ближний Восток
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Президент США надеется на скорое завершение украинского кризиса

Трамп уверен, что Украина не будет "частью НАТО", но не исключил присутствия военных из Европы

Трамп надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина

Трамп надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина

Минобороны Киргизии готовится эвакуировать с пика Победы российскую альпинистку

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });