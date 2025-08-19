Рубио обсудил с главой МИД Турции урегулирование на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, сообщает сайт Госдепартамента.

Стороны согласились с необходимостью завершения конфликта.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими лидерами 18 августа сообщил, что Рубио займется координацией процесса украинского урегулирования наряду с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.

Министры также обсудили иранскую ядерную программу, "мир между Арменией и Азербайджаном" и "дальнейшее поддержание мира и стабильности в Сирии".

Как сообщило в этот день Anadolu, Фидан в телефонных разговорах с главами МИД Великобритании и Германии Дэвидом Лэмми и Йоханном Вадефулем также коснулся темы урегулирования на Украине, а также кризиса в Газе.