Поиск

Рубио обсудил с главой МИД Турции урегулирование на Украине

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с главой МИД Турции Хаканом Фиданом обсудили урегулирование российско-украинского конфликта, сообщает сайт Госдепартамента.

Стороны согласились с необходимостью завершения конфликта.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими лидерами 18 августа сообщил, что Рубио займется координацией процесса украинского урегулирования наряду с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и спецпосланником президента Стивом Уиткоффом.

Министры также обсудили иранскую ядерную программу, "мир между Арменией и Азербайджаном" и "дальнейшее поддержание мира и стабильности в Сирии".

Как сообщило в этот день Anadolu, Фидан в телефонных разговорах с главами МИД Великобритании и Германии Дэвидом Лэмми и Йоханном Вадефулем также коснулся темы урегулирования на Украине, а также кризиса в Газе.

Госдепартамент Дональд Трамп Марко Рубио США Украина Турция Хакан Фидан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Страны ЕС обсудят 19-й пакет санкций против России в конце августа в Копенгагене

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

В Испании из-за лесных пожаров частично перекрыты автотрассы и железные дороги

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

"Коалиция желающих" не может надавить ни на Москву, ни на Киев, ни на Трампа

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

Орбан заявил, что стратегия международной изоляции России не увенчалась успехом

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

"Коалиция желающих" заявила о продолжении военной поддержки Украины

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Арабика подорожала на опасениях о сокращении поставок из Бразилии

Президент США надеется на скорое завершение украинского кризиса

Трамп уверен, что Украина не будет "частью НАТО", но не исключил присутствия военных из Европы

Трамп надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина

Трамп надеется на гибкость Зеленского и хорошие действия Путина

Минобороны Киргизии готовится эвакуировать с пика Победы российскую альпинистку

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2349 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6994 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });