США готовы подключить команду по нацбезопасности для подготовки встречи Путина и Зеленского

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Команда по национальной безопасности президента США Дональда Трампа может принять участие в организации возможной двусторонней встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, сообщила на брифинге пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Президент (США Дональд Трамп) уже поговорил об этом (о будущей прямой встрече - ИФ) с обоими лидерами, и оба выразили готовность сесть за стол переговоров друг с другом. Наша команда по вопросам национальной безопасности поможет обеим странам в организации такой встречи", - сказала она.

По словам Левитт, "президент всегда говорил, что остаются разногласия по поводу этой войны, которые должны обсуждаться и разрешаться именно этими двумя странами". "Поэтому он хочет, чтобы они напрямую занимались дипломатией... Насколько мне известно, сейчас идет подготовка к этой встрече", - подчеркнула представитель Белого дома.