Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Белоруссию

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Минск, где встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, сообщает белорусское госагентство БелТА.

"Самолет главы государства (Масуда Пезешкиана - ИФ) приземлился в Национальном аэропорту Минск", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что у трапа самолета иранского президента встречали министр промышленности Белоруссии, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол Белоруссии в Иране Дмитрий Кольцов и глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза.

Как сообщили ранее в пресс-службе президента Белоруссии, Лукашенко 20 августа проведет переговоры с Пезешкианом. Встреча глав государств пройдет во Дворце Независимости в узком и расширенном форматах, после чего состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства между странами.

Президенты, как планируется, обсудят сотрудничество Белоруссии и Ирана в торговле, инвестициях и промышленной кооперации, реализацию совместных инициатив в науке, технологиях, образовании, а также взаимодействие в рамках международных структур, в том числе ЕАЭС, ШОС, БРИКС, ООН. В центре внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.

Изначально ожидалось, что Пезешкиан посетит Минск, приняв участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоялось в белорусской столице в конце июня. Однако из-за обострения конфликта с Израилем визит президента Ирана был перенесен, а его выступление на саммите ЕАЭС прозвучало в записи.