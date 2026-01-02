Трамп сообщил, что ежедневно принимает увеличенную дозу аспирина

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в четверг в интервью газете The Wall Street Journal рассказал, что ежедневно принимает дозу аспирина больше, чем рекомендуют врачи, объяснив этим появление синяков на руках, что вызывает вопросы о состоянии его здоровья.

"Они говорят, что аспирин полезен для разжижения крови, а я не хочу, чтобы густая кровь текла через мое сердце, - сказал 79-летний Трамп, объясняя, почему он принимает увеличенную дозу. - Я принимаю большую (дозу - ИФ), но делаю это уже много лет, и это действительно вызывает синяки".

Врач Трампа, доктор Шон Барбабелла, сообщил газете, что президент ежедневно принимает 325 мг аспирина.

У Трампа давно были замечены синяки на правой руке, о чем сообщал телеканал CNN, еще до его возвращения в Белый дом. Но это привлекло больше внимания после того, как он начал пытаться скрыть их с помощью плотного макияжа и бинтов.

Согласно данным клиники Майо, низкая доза аспирина, которая может помочь предотвратить сердечный приступ или инсульт, составляет от 75 до 100 мг. Обычно рекомендуется принимать 81 мг. Клиника также сообщает, что для аспириновой терапии суточная доза обычно составляет от 75 до 325 мг. Аспирин разжижает кровь, что может предотвратить образование тромбов, но он также сопряжен с риском чрезмерного кровотечения. В последние годы американские медицинские учреждения перестали рекомендовать ежедневный прием аспирина многим взрослым, поскольку риски перевешивают преимущества, а некоторые предлагают полностью прекратить аспириновую терапию, когда пациентам исполняется 70 лет.

Барбабелла заявил в четверг, что Трамп "остается в исключительно хорошем состоянии здоровья".

"Медицинские обследования и лабораторные анализы президента Трампа продолжают показывать отличное метаболическое здоровье, и показали, что состояние его сердечно-сосудистой системы соответствует возрасту на 14 лет моложе его фактического возраста. В целом, президент остается в исключительно хорошем состоянии здоровья и идеально подходит для выполнения своих обязанностей главнокомандующего", - говорится в заявлении, направленном CNN.