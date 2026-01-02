Поиск

Каракас готов обсуждать с Вашингтоном соглашение по борьбе с наркоторговлей

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Венесуэла открыта к обсуждению с США соглашения по борьбе с наркоторговлей, а также допускает возможность американских инвестиций в свой нефтяной сектор, заявил президент южноамериканской страны Николас Мадуро.

"Правительство США знает, потому что мы говорили многим их представителям, что если они хотят серьезно обсуждать соглашение по борьбе с наркоторговлей, мы готовы", - заявил Мадуро в интервью, вышедшем на государственном телеканале, его цитирует Associated Press.

Президент добавил, что если США "хотят нефть", то "Венесуэла готова к американским инвестициям, как в случае с Chevron, когда бы они этого ни захотели, куда бы они ни захотели и как бы они этого ни захотели".

Агентство обращает внимание, что Chevron - единственная крупная нефтяная компания, экспортирующая венесуэльскую нефть в США.

США уже несколько месяцев проводят кампанию давления на Венесуэлу, которая включает в себя переброску тысяч военнослужащих и авианосной ударной группы в Карибское море, удары по предполагаемым перевозчикам наркотиков и угрозы в адрес Мадуро.

