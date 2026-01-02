Трамп пригрозил Ирану прийти на помощь участникам акций в стране в случае их убийства

Президент США Дональд Трамп Фото: Joe Raedle/Getty Images

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - США придут на помощь участникам акций протеста в Иране, если иранские силы безопасности будут их убивать, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп.

"Если Иран, как он привык это делать, будет стрелять и убивать участников мирных акций протеста, то США придут на помощь", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп не уточнил, какие именно действия собирается предпринять, но отметил: "Мы готовы к действиям".

В конце декабря президент США пообещал Ирану серьезные последствия в случае попыток возобновления ядерной программы со стороны Тегерана.