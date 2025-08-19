Глава Евросовета обозначил шаги ЕС к переговорам об украинском урегулировании

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Одним из приоритетов состоявшегося во вторник неформального онлайн-заседания Европейского совета была подготовка к двусторонним, трехсторонним и четырехсторонним переговорам об урегулировании конфликта на Украине, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

"Мы обсудили с точки зрения Европейского союза конкретные шаги, которые ЕС может предпринять для повышения доверия к этому процессу и поддержки президента (США Дональда - ИФ) Трампа в его мирных усилиях", - сообщил Кошта по итогу совещания.

Он указал на "три ключевых аспекта" действий Брюсселя: усиление давления на Россию с использованием 19-го пакета санкций, разблокирование Европейского фонда мира для укрепления военного потенциала Киева как основы гарантий безопасности, достижение прогресса во вступлении Украины в ЕС.

По словам Кошты, "будущее Украины требует не только мер безопасности, но и перспектив стабильности, развития и процветания, которые обеспечит вступление в Европейский союз".