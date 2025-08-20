ВПП ООН предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия нуждающимся в Афганистане

Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН в Афганистане в течение трех месяцев предоставит 2,5 тыс. тонн продовольствия семьям, страдающим от голода, сообщается на сайте Организации.

ВПП также распределит наличные для покупки еды на местных рынках и специализированное питание для лечения тяжелого недоедания среди детей.

"Это станет возможным благодаря сумме в 13 млн евро, которую предоставил Европейский союз", - говорится в сообщении.

По данным ВПП, от недоедания в Афганистане страдают 3,5 млн детей. Это на полмиллиона больше, чем в прошлом году.