Поиск

Лидер "Талибана" перевел фактических министров в официальный статус

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Афганистане лидер находящегося у власти движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада распорядился, чтобы министры правительства страны прекратили использовать слово "временный" в их должностях, сообщает EFE.

Агентство назвало это решение попыткой придать официальный статус кабинету министров, который уже фактически находится у власти.

Ахундзада призвал министров отдать приоритет служению обществу и следованию законам шариата (исламского права).

"Талибан" пришел к власти четыре года назад, однако, сформированное им правительство не признают в большинстве стран мира.

Год правления талибов в Афганистане

12
Смена власти привела к экономическому кризису в АфганистанеМиллиарды долларов в активах центрального банка были заморожены, а иностранные силы и международные доноры покинули страну, что оставило Афганистан без субсидий, которые покрывали три четверти государственных расходовВ стране упразднили министерство по делам женщин и создали на его базе министерство по пропаганде добродетели и предотвращению пороков. Сразу после захвата власти боевики начали избавляться от изображений женщин на улицах.Афганские женщины-телеведущие вынуждены закрывать лицо во время эфираТалибы запретили практически все развлечения. Боевики закрыли в столице страны Кабуле исторический кинотеатр, работавший несколько десятилетий. Работа кинотеатров, где демонстрировались преимущественно индийские, европейские и американские фильмы, противоречит нормам шариата.В преддверии нового учебного года талибы обязали женщин, проходящих обучение в частных университетах и колледжах, во время занятий носить никаб. При этом занятия должны проводиться отдельно для мужчин и отдельно - для женщин.В мае верховный лидер "Талибана" издал указ, запрещающий женщинам выходить на улицу с непокрытым лицом. Ответственность за нарушение женщиной указа несет ее отец или другой близкий родственник мужского пола.По словам экспертов ООН, талибы совершили множество нарушений прав человека, наиболее вопиющее из которых - фактическое вытеснение женщин и девочек из общественной жизни, а также их систематическое угнетениеВ связи с тяжелой гуманитарной ситуацией в декабре 2021 года члены СБ ООН единогласно одобрили резолюцию, которая на год облегчает процесс оказания гуманитарной помощи АфганистануНесмотря на гуманитарную и финансовую помощь, в стране серьезный продовольственный кризис. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов заявило, что "сегодня около 25 млн афганцев живут в нищете".Зимой в Афганистане ухудшилась гуманитарная ситуация в связи с суровыми погодными условиямиДвижение "Талибан" объявило 15 августа - годовщину установления своей власти в Афганистане - праздничным днем
Смена власти привела к экономическому кризису в Афганистане
Афганистан Талибан Хибатулла Ахундзада
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп рассказал о телефонном разговоре с Лукашенко

Песков заявил, что Трамп будет встречать Путина у самолета

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп одобрил приезд бизнесменов из России на саммит на Аляске

Трамп вылетел на Аляску на саммит с Путиным

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

Госсекретарь США и директор ЦРУ вошли в состав делегации Трампа на Аляске

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

ВВП Гонконга в апреле-июне вырос на 3,1%, максимально с IV квартала 2023 года

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью

Более 40 полицейских пострадали в беспорядках в Сербии минувшей ночью
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6972 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе449 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2346 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });