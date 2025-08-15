Лидер "Талибана" перевел фактических министров в официальный статус

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - В Афганистане лидер находящегося у власти движения "Талибан" Хибатулла Ахундзада распорядился, чтобы министры правительства страны прекратили использовать слово "временный" в их должностях, сообщает EFE.

Агентство назвало это решение попыткой придать официальный статус кабинету министров, который уже фактически находится у власти.

Ахундзада призвал министров отдать приоритет служению обществу и следованию законам шариата (исламского права).

"Талибан" пришел к власти четыре года назад, однако, сформированное им правительство не признают в большинстве стран мира.