Уолл-стрит не показала единой динамики во вторник
Фото: AP/ТАСС

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы не показали единой динамики во вторник: S&P 500 и Nasdaq снизились на фоне падения котировок акций технологических компаний, тогда как Dow Jones Industrial Average завершил торги в небольшом плюсе.

Инвесторы оценивали новости и отчетности компаний, занимая выжидательную позицию перед ключевым событием текущей недели - ежегодным экономическим симпозиумом в Джексон-Хоуле, который стартует 21 августа.

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит на этом мероприятии в пятницу. Трейдеры будут ждать от него оценок состояния американской экономики и сигналов относительно готовности Федрезерва возобновить снижение процентной ставки в сентябре.

Судя по котировкам фьючерсов на уровень ставки, вероятность ее уменьшения на заседании 16-17 сентября оценивается рынком в 84,9%, по данным FedWatch.

Международное рейтинговое агентство S&P Global подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг США на уровне "AA+" со "стабильным" прогнозом. Эксперты агентства полагают, что доходы, которые бюджет США будет получать за счет повышения пошлин на импорт, компенсируют последствия сокращения поступлений в результате недавнего снижения налогов, а также наращивания расходов.

Как показали вышедшие во вторник данные министерства торговли, число домов, строительство которых было начато в США в июле, увеличилось на 5,2% относительно предыдущего месяца и составило максимальные за пять месяцев 1,428 млн в пересчете на годовые темпы. В июне количество новостроек составляло 1,358 млн. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 1,29 млн, по данным Trading Economics.

Среди компонентов индекса Standard & Poor's 500 наибольший рост продемонстрировали котировки акций Intel Corp., поднявшиеся на 7% на новостях о том, что японская инвестиционно-технологическая компания SoftBank Group инвестирует в Intel $2 млрд.

Лидером роста в составе Dow Jones Industrial Average стала Home Depot Inc., нарастившая рыночную стоимость на 3,2%, несмотря на разочаровывающую отчетность. Скорректированная прибыль и выручка оператора крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта во втором финансовом квартале оказались хуже ожиданий аналитиков.

Среди компаний "великолепной семерки" бумаги Nvidia Corp. подешевели на 3,5%, Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 2,1%, Tesla - на 1,8%, Amazon.com Inc. - на 1,5%, Microsoft Corp. - на 1,4%, Alphabet Inc. - на 1%, Apple Inc. - на 0,1%.

Заметно сократилась рыночная стоимость Palantir Technologies (на 9,4%), Coinbase (на 5,8%), Oracle Corp. (на 5,8%), Super Micro Computer Inc. (на 5,7%), Advanced Micro Devices Inc. (на 5,4%), Broadcom (на 3,6%).

Акции Medtronic снизились в цене на 3,1%, хотя ее результаты за первый квартал 2026 года оказались сильнее прогнозов аналитиков.

Стоимость бумаг Palo Alto Networks повысилась на 3,1%. Разработчик решений в сфере кибербезопасности в четвертом квартале 2025 финансового года снизил чистую прибыль на 29%, но дал хороший прогноз. Скорректированная прибыль Palo Alto оказалась лучше ожиданий рынка.

Капитализация Nexstar Media Group Inc. выросла на 0,7%. Вещательная компания сообщила о покупке оператора сети местных телеканалов Tegna Inc. Акции Tegna подорожали на 4,3%.

Котировки бумаг угледобывающей Peabody Energy снизились на 3,5% после сообщений о том, что компания вышла из согласованной в ноябре прошлого года сделки по покупке активов Anglo American за $3,8 млрд.

Black Hills Corp., работающая в сфере электро- и газоснабжения, достигла соглашения о покупке конкурирующей NorthWestern Energy Group Inc. за $3,6 млрд. Бумаги Black Hills подорожали на 0,9%, NorthWestern - на 6,3%.

Акции биотехнологической Viking Therapeutics упали в цене на 42,1% после публикации данных промежуточных испытаний ее препарата для снижения веса, которые не оправдали ожиданий инвесторов.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов во вторник прибавил 0,02% и составил 44922,27 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,59% - до 6411,37 пункта.

Nasdaq Composite потерял 1,46% и составил 21314,95 пункта.

