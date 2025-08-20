Экспорт легковых автомобилей из КНР в РФ в июле вырос м/м почти в 1,5 раза

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Экспортные поставки легковых автомобилей из Китая в Россию в июле 2025 года выросли в помесячном выражении на 45,1%, до $621,2 млн, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

За семь месяцев их экспорт в РФ составил около $3,3 млрд (-56,3%).

Поставки грузовиков в июле показали схожую с легковыми машинами динамику роста к июню - увеличились на 48,8%, до $108,4 млн. С начала года объем их ввоза упал в 3,8 раза, до $395,7 млн.

Частей и принадлежностей для моторных транспортных средств из КНР в РФ в прошлом месяце было ввезено на $150,6 млн (+5,6% м/м). В январе-июле 2025 года их поставки снизились на 13,6%, до $1,2 млрд.

Экспорт продукции автопрома из КНР в РФ в 2025 году, $ млн*