Эрдоган заявил, что поддерживает шаги для достижения мира на Украине с участием всех сторон

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что выступает в поддержку усилий, нацеленных на мирное урегулирование конфликта на Украине с участием всех сторон.

"Мы поддерживаем шаги, направленные на установление прочного мира с участием всех сторон", - сообщила канцелярия Эрдогана в соцсети Х.

Турецкий президент также отметил, что внимательно следит за развитием событий в рамках украинского процесса.

О телефонной беседе сообщили и в Кремле. Там рассказали, что Путин поделился с Эрдоганом оценками саммита России-США на Аляске, они также обсудили последнее развитие ситуации вокруг Украины.

"С российской стороны с удовлетворением отмечено оказываемое Турцией содействие в проведении переговоров между представителями России и Украины в Стамбуле", - говорилось в пресс-релизе.