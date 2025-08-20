Поиск

В Израиле окончательно утвердили проект строительства поселений на Западном берегу Иордана

Фото: Ilia Yefimovich/Getty Images

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Комитет по планированию израильской гражданской администрации в среду одобрил проект Е1, предусматривающий масштабное строительство новых поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает The Times of Israel.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич назвал решение историческим.

"Это значительный шаг, который по сути стирает иллюзию существования концепции сосуществования двух государств (израильского и палестинского - ИФ) и укрепляет позиции еврейского народа в самом сердце Земли Израиля", - сказал он.

Associated Press со своей стороны отмечает, что если процесс пойдет быстро, то работы по реализации проекта могут начаться уже в ближайшие месяцы, а непосредственно строительство домов - через год.

Проект E1 - это участок земли площадью около 12 квадратных километров, расположенный между восточной - арабской - частью Иерусалима и арабским городом Эль-Эзариа на Западном берегу реки Иордан.

Цель проекта - строительство поселения, которое соединит израильские поселения Маале Адумим и Иерусалим, тем самым расширив израильскую территорию вокруг Восточного Иерусалима.

Международное сообщество, включая ООН и основные мировые державы, считает проект помехой для палестино-израильского мирного процесса и созданием препятствий для создания палестинского государства.

Проект E1 был фактически заморожен с начала 2010-х годов. В 2010 году Израиль объявил о планах строительства в этом районе, что вызвало серьезную международную реакцию, вследствие которой строительство было приостановлено.

Хроника 07 октября 2023 года – 20 августа 2025 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль Западный берег реки Иордан
