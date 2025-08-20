Поиск

Ставки по ипотеке в США слабо выросли впервые за четыре недели

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США на прошлой неделе увеличился всего на 1 базисный пункт после трех недель снижения кряду, оставшись вблизи минимального уровня с начала апреля.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $806,5 тыс. на неделе, завершившейся 15 августа, составила 6,68% годовых против 6,67% неделей ранее.

Число заявок на ипотечные кредиты в Штатах за минувшую неделю снизилось на 1,4% после скачка на 10,9% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома практически не изменились, тогда как заявки на рефинансирование имеющейся ипотеки сократились на 3,1%.

"Потенциальные покупатели сейчас более активны, чем год назад, несмотря на проблемы в экономике, а также неопределенность и трудности с доступностью жилья", - сказал экономист MBA Джоэл Кан.

