Абхазия передала РФ трех граждан Турции, подозреваемых в тяжких преступлениях

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Абхазия передала российской стороне троих задержанных граждан Турции, находившихся в международном розыске по линии Интерпола, сообщает пресс-служба СГБ республики.

По данным Службы госбезопасности Абхазии, задержанные ранее в республике Салдыз Метин 2000 года рождения, Гюрен Сельчук 1997 года рождения и Демироз Угур 1988 года рождения "являются членами преступной транснациональной группировки на территории Турции, которые подозреваются в тяжких и особо тяжких преступлениях".

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий Службой государственной безопасности Абхазии совместно с сотрудниками ФСБ России граждане Турции были задержаны и следственным отделом СГБ в отношении них возбуждено уголовное дело за незаконное пересечение абхазо-грузинской границы в обход КПП "Ингур"(ст. 324 УК Абхазии), - говорится в сообщении.

Отмечается, что "решением суда Гальского района граждане Турции выдворены с территории Абхазии и по линии международного сотрудничества переданы российской стороне" на КПП "Псоу" на российско-абхазской границе.