Китай предложил Афганистану присоединиться к проекту "Один пояс, один путь"

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Глава МИД КНР Ван И в ходе визита в Кабул заявил об интересе Пекина к сотрудничеству для геолого-разведочных работ и добычи ресурсов в Афганистане, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление афганского МИД.

"Ван И упомянул, что Китай намеревается в этом году инициировать практическую разработку месторождений полезных ископаемых", - отмечается в заявлении.

В министерстве сообщили, что в Кабуле Ван И и глава МИД Афганистана Амир Хан Муттаки провели переговоры, и что Кабул и Пекин желают расширить сотрудничестве в разных областях. В частности, речь шла о предложении Кабулу официально присоединиться к проекту КНР "Один пояс, один путь".

South China Morning Post отмечает, что Ван И находится в Афганистане с трехдневным визитом, планируются его переговоры с коллегами из Афганистана и Пакистана. Одна из тем переговоров - Китайско-пакистанский экономический коридор. Издание напоминает, что в предыдущий раз Ван И побывал в Афганистане с необъявленным заранее визитом в марте 2022 года.