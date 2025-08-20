Microsoft ограничила доступ китайских компаний к ранним уведомлениям об уязвимостях

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Microsoft Corp. ограничила доступ китайских компаний к заблаговременным уведомлениям об уязвимости в ее технологиях, сообщает Bloomberg.

Ранее Microsoft инициировала расследование, касающееся возможных утечек информации, которые могли привести к серии взломов с использованием уязвимости в программном обеспечении ее сервиса SharePoint.

По оценкам нидерландского поставщика решений для кибербезопасности Eye Security, около 400 государственных ведомств, корпораций и других организаций пострадали в результате июльской атаки хакеров на серверы пользователей SharePoint, сервиса совместной работы, синхронизации и обмена контентом, используемого организациями.

Microsoft обвинила в этой кибератаке поддерживаемых государством хакеров из Китая, сообщает Bloomberg.

С июля компания начала ограничивать доступ к программе Microsoft Active Protections Program (MAPP) участникам "в тех странах, где они обязаны сообщать об уязвимостях своим правительствам", в число которых входит Китай, заявил представитель Microsoft Дэвид Кадди.

Целью MAPP является раннее информирование компаний, занимающихся разработкой средств кибербезопасности по всему миру, об уязвимостях в продуктах компании. Теперь Microsoft предоставляет этим участникам лишь общее уведомление о наличии уязвимости без детальной информации, отметил Кадди.