Поиск

ВВС Польши и НАТО поднимались в воздух ночью из-за воздушной тревоги на Украине

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Военная авиация Польши и ее шведских союзников по НАТО несла ночное дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

В ночь на 21 августа в связи с "с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в том числе с применением гиперзвуковых ракет" была поднята в воздух польская авиация и авиация НАТО, сказано в сообщении.

Также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Эта ночь стала очередным периодом повышенной готовности польских и союзных систем и интенсивной работы радиотехнических войск, пилотов, наземного персонала и личного состава боевых дежурств", - отметили в командовании.

На утро четверга "в связи с уменьшением угрозы российских авиаударов по территории Украины, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к выполнению стандартных оперативных задач".

В командовании подчеркнули, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. "Благодарим за поддержку Объединенное авиационное командование НАТО и Военно-воздушные силы Королевства Швеция, чьи истребители JAS 39 Gripen, базирующиеся в Мальборке, обеспечивали безопасность в польском небе, постоянно следят за ситуацией на Украине и остаются в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.

НАТО Швеция Польша Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины

Что произошло за день: среда, 20 августа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Мелони предложила дать Киеву коллективные гарантии безопасности без приема в НАТО

Великобритания ввела ограничения за помощь в обходе антироссийских санкций

Великобритания ввела ограничения за помощь в обходе антироссийских санкций

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей

В городах Сербии начались уличные акции в поддержку властей
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7003 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });