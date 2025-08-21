ВВС Польши и НАТО поднимались в воздух ночью из-за воздушной тревоги на Украине

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Военная авиация Польши и ее шведских союзников по НАТО несла ночное дежурство на фоне воздушной тревоги на Украине, сообщило оперативное командование польских вооруженных сил.

В ночь на 21 августа в связи с "с активностью дальней авиации Российской Федерации, наносящей удары по территории Украины, в том числе с применением гиперзвуковых ракет" была поднята в воздух польская авиация и авиация НАТО, сказано в сообщении.

Также были приведены в высшую степень готовности наземные системы ПВО и радиолокационной разведки.

"Эта ночь стала очередным периодом повышенной готовности польских и союзных систем и интенсивной работы радиотехнических войск, пилотов, наземного персонала и личного состава боевых дежурств", - отметили в командовании.

На утро четверга "в связи с уменьшением угрозы российских авиаударов по территории Украины, действия польской и союзной авиации в польском воздушном пространстве прекращены, а развернутые силы и средства вернулись к выполнению стандартных оперативных задач".

В командовании подчеркнули, что нарушений воздушного пространства Польши зафиксировано не было. "Благодарим за поддержку Объединенное авиационное командование НАТО и Военно-воздушные силы Королевства Швеция, чьи истребители JAS 39 Gripen, базирующиеся в Мальборке, обеспечивали безопасность в польском небе, постоянно следят за ситуацией на Украине и остаются в постоянной готовности обеспечить безопасность польского воздушного пространства", - говорится в сообщении.