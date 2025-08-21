Алиев считает процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку практически завершенным

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку практически завершен, подписанные в Вашингтоне документы полностью соответствуют интересам Азербайджана, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар.

"Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном практически завершен, и подписанные документы (в Вашингтоне - ИФ) полностью удовлетворяют наши интересы", - сказал Алиев в четверг на встрече с жителями города Кяльбаджар.

По его словам, парафирование мирного соглашения фактически положило конец азербайджано-армянскому противостоянию.

Алиев подчеркнул, что в Баку удовлетворены тем, что Азербайджан и Армения направили совместное обращение о ликвидации Минской группы ОБСЕ.

"Мы достигли того, чего хотели. Ненавистная Минская группа доживает свои последние дни. Фактически она не проявляла никакой активности и не могла проявлять. Однако, юридически она существовала, теперь ее конец приближается", - добавил он.

По его словам, договоренности в Вашингтоне также обеспечат "сухопутную связь с нашим историческим краем Нахчываном".

В Вашингтоне в начале августа главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений. Кроме этого, министры подписали совместное обращение в ОБСЕ для упразднения Минской группы и связанных с ней институтов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне подписали совместную декларацию.