Поиск

Алиев считает процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку практически завершенным

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Процесс нормализации отношений между Ереваном и Баку практически завершен, подписанные в Вашингтоне документы полностью соответствуют интересам Азербайджана, заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев на встрече с жителями города Кяльбаджар.

"Процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном практически завершен, и подписанные документы (в Вашингтоне - ИФ) полностью удовлетворяют наши интересы", - сказал Алиев в четверг на встрече с жителями города Кяльбаджар.

По его словам, парафирование мирного соглашения фактически положило конец азербайджано-армянскому противостоянию.

Алиев подчеркнул, что в Баку удовлетворены тем, что Азербайджан и Армения направили совместное обращение о ликвидации Минской группы ОБСЕ.

"Мы достигли того, чего хотели. Ненавистная Минская группа доживает свои последние дни. Фактически она не проявляла никакой активности и не могла проявлять. Однако, юридически она существовала, теперь ее конец приближается", - добавил он.

По его словам, договоренности в Вашингтоне также обеспечат "сухопутную связь с нашим историческим краем Нахчываном".

В Вашингтоне в начале августа главы МИД Азербайджана и Армении парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений. Кроме этого, министры подписали совместное обращение в ОБСЕ для упразднения Минской группы и связанных с ней институтов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в Вашингтоне подписали совместную декларацию.

Азербайджан Армения Ильхам Алиев Никол Пашинян Вашингтон Минская группа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Литва заявила о готовности направить пару сотен военных-миротворцев на Украину

Что случилось этой ночью: четверг, 21 августа

Вэнс заявил, что США не будут играть главную роль в обеспечении безопасности Украины

Что произошло за день: среда, 20 августа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Израильские военные приступили к захвату города Газа

Мелони предложила дать Киеву коллективные гарантии безопасности без приема в НАТО

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7006 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2353 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });