Globaltrans провел делистинг GDR с международной биржи Астаны

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Globaltrans Investment PLC 21 августа прекратила листинг своих GDR на Международной бирже Астаны (AIX), сообщила компания.

Как сообщалось, заявка на делистинг GDR была подана 21 июля текущего года.

Globaltrans специализировалась на железнодорожных перевозках навалочных и наливных грузов. Компания была основана в 2004 году группой предпринимателей-единомышленников, объединивших свои бизнесы в сфере грузовых железнодорожных перевозок под единым брендом Globaltrans. Общий парк компании по состоянию на конец 2024 года составлял 63,584 тыс. единиц подвижного состава.

В январе 2024 года у компании появился новый совладелец - бизнесмен из Казахстана Кайрат Итемгенов, выкупивший доли трех основных акционеров компании - Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева.

В апреле 2025 г. Globaltrans передала все свои железнодорожные активы в пользу ООО "КСП Капитал Управление Активами", Д.У. закрытым паевым инвестиционным комбинированным фондом "Трансатлант". Согласно условиям сделки, покупатель должен был выплатить компании совокупную покупную цену в размере $767 млн в течение 90 дней с даты закрытия сделки.

По данным на 7 апреля 2025 года доля National City Nominees Limited (Великобритания) в уставном капитале Globaltrans составляла 37,84%, по 11,54% было у компаний Marigold Investments Ltd (ОАЭ) и Onyx Investments ltd DMCC (ОАЭ), еще 10,87% у KSP Capital Asset Management LLC (Россия, Д.У. ЗПИФ "Инвесттранс"), 5,08% - у Litten Investments LTD DMCC (ОАЭ), по данным на 13 мая 2025 г. доля Aqniet Holding Group ltd (Казахстан), бенефициаром которой является бизнесмен Кайрат Итемгенов - 14,8%.

Globaltrans Казахстан
