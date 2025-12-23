Поиск

В ОДКБ отрицают обращение Таджикистана за помощью в связи с ноябрьскими событиями

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Организации Договора о коллективной безопасности опровергли появившуюся в СМИ и блогах информацию об обращении Таджикистана за помощью в связи с вооруженными нападениями с территории Афганистана, сообщил телеграм-канал ОДКБ.

"В связи с публикацией в ряде телеграм-каналов, в том числе на канале "Евразийский брифинг", недостоверных сведений, информируем о том, что таджикская сторона не обращалась к ОДКБ за какой-либо помощью в связи с событиями 26 и 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействие Республики Таджикистан с союзниками по ОДКБ в контексте укрепления границы с Афганистаном проходит на базе соответствующей целевой межгосударственной программы, утвержденной на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2024 года в Астане.

26 и 30 ноября в приграничных районах Таджикистана были совершены вооруженные вылазки с территории Афганистана, приведшие к человеческим жертвам и разрушению инфраструктуры. Как сообщал пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, 30 ноября примерно в 18:45 по местному времени в республике двое граждан КНР погибли, еще двое пострадали в результате вооруженного нападения со стороны Афганистана. Члены вооруженной террористической группы проникли с территории села Рузваяк вулусволи (уезда) Мохи Май провинции Бадахшан Афганистана в село Шодак сельского джамоата Вишхарв Дарвазского района Таджикистана и совершили нападение на сотрудников дорожно-строительной компании "China Road and Bridge Corporation".

По информации пресс-центра, аналогичное нападение было совершено 26 ноября с территории уезда Шахри Бузург провинции Бадахшан Афганистана на территорию района Шамсиддин Шохин Таджикистана. Тогда в результате инцидента погибли трое сотрудников компании "Шохин-СМ" - граждане КНР, один человек получил ранения.

Афганистан ОДКБ Таджикистан Бадахшан Дарвазский район
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна

 NBC нашел в документах Минюста США упоминания о 8 полетах Трампа на самолетах Эпштейна

В ОДКБ отрицают обращение Таджикистана за помощью в связи с ноябрьскими событиями

Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым необходимость положить конец конфликтам в мире

Токаев заявил о готовности Казахстана предоставить площадку для переговоров по Украине

Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта

 Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта

В Литве заявили, что большая часть застрявших в Белоруссии фур уже вернулась к перевозкам

Нефть Brent умеренно подешевела до $61,97 за баррель

Кибератаку на венесуэльскую нефтяную компанию могли осуществить США

Что случилось этой ночью: вторник, 23 декабря

Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд

 Фондовые индексы США завершили ростом третью сессию подряд
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 7948 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 418 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 78 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 123 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 252 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2496 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 67 материалов
Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала 116 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });