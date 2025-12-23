В ОДКБ отрицают обращение Таджикистана за помощью в связи с ноябрьскими событиями

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В Организации Договора о коллективной безопасности опровергли появившуюся в СМИ и блогах информацию об обращении Таджикистана за помощью в связи с вооруженными нападениями с территории Афганистана, сообщил телеграм-канал ОДКБ.

"В связи с публикацией в ряде телеграм-каналов, в том числе на канале "Евразийский брифинг", недостоверных сведений, информируем о том, что таджикская сторона не обращалась к ОДКБ за какой-либо помощью в связи с событиями 26 и 30 ноября 2025 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что взаимодействие Республики Таджикистан с союзниками по ОДКБ в контексте укрепления границы с Афганистаном проходит на базе соответствующей целевой межгосударственной программы, утвержденной на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 2024 года в Астане.

26 и 30 ноября в приграничных районах Таджикистана были совершены вооруженные вылазки с территории Афганистана, приведшие к человеческим жертвам и разрушению инфраструктуры. Как сообщал пресс-центр Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, 30 ноября примерно в 18:45 по местному времени в республике двое граждан КНР погибли, еще двое пострадали в результате вооруженного нападения со стороны Афганистана. Члены вооруженной террористической группы проникли с территории села Рузваяк вулусволи (уезда) Мохи Май провинции Бадахшан Афганистана в село Шодак сельского джамоата Вишхарв Дарвазского района Таджикистана и совершили нападение на сотрудников дорожно-строительной компании "China Road and Bridge Corporation".

По информации пресс-центра, аналогичное нападение было совершено 26 ноября с территории уезда Шахри Бузург провинции Бадахшан Афганистана на территорию района Шамсиддин Шохин Таджикистана. Тогда в результате инцидента погибли трое сотрудников компании "Шохин-СМ" - граждане КНР, один человек получил ранения.