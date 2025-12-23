Поиск

Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта

Фото: DPA/ТАСС

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Сербия договорилась о продлении поставок российского газа до конца марта 2026 года, заявил президент страны Александр Вучич.

"У нас есть соглашение о продлении поставок газа еще на три месяца, до 31 марта, чтобы люди могли быть в безопасности и спать спокойно", - приводит его комментарий телеканал RTS.

В Белграде рассчитывали заключить новый долгосрочный договор на поставку газа еще в мае этого года.

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. В настоящее время основной партнер "Газпрома" в Сербии - ГП "Сербиягаз". С 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту - через морской газопровод "Турецкий поток" и далее через Турцию и Болгарию.

В 2024 году потребление газа в стране составило 2,65 млрд куб. м - почти полностью оно было обеспечено за счет российских поставок.

Энергетическое сотрудничество с Белградом осложнено ситуацией вокруг российских инвестиций в национальную энергетическую компанию NIS. Как заявил президент Владимир Путин в пятницу в ходе "Прямой линии", Россия исходит из того, что в ситуации вокруг NIS власти Сербии исполнят обязательства, взятые на себя по межправсоглашению.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Вучич заявлял, что США требуют полного вывода российского капитала.

"Санкционное давление продолжается. Это касается и нашей компании "Газпром нефть", которая является собственником компании NIS. В эту компанию "Газпром нефть" вложила приличные средства, уже более $3 млрд, и превратила ее в современное, очень эффективно работающее предприятие. Это основной налогоплательщик в бюджет Сербии. У нас есть межправсоглашение с Сербией по поводу принятия каких бы то ни было рестрикций в отношении этой коммерческой структуры. И, конечно, исходим из того, что дружественное нам руководство Сербии будет иметь это в виду и будет исполнять взятые на себя обязательства. Иначе возникает вопрос, как вкладывать деньги в экономику страны, где гарантии безопасности, если даже межправсоглашение не работает. Но у нас есть соображение, каким образом и в каком направлении мы могли бы вместе двигаться. Надеемся, что мы найдем нужное решение", - сказал Путин в ходе "Прямой линии" 19 декабря.

