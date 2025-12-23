Поиск

Что случилось этой ночью: вторник, 23 декабря

Трамп анонсировал создание двух боевых кораблей нового класса, самолет ВМС Мексики потерпел крушение при посадке в Техасе, Михалкова переизбрали главой СКР

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп объявил о планах построить два боевых корабля нового класса в рамках модернизации флота. По его словам, суда оснастят пушками, ракетами, гиперзвуковым оружием, рельсотронами и системами на базе ИИ. Строительство займет около 2,5 лет. Трамп назвал корабли "будущими флагманами ВМС США".

- США оставят себе захваченные у берегов Венесуэлы танкеры и перевозимую ими нефть, заявил Трамп. По его словам, нефть может быть продана или направлена в стратегические резервы. "В любом случае мы ее оставляем", - отметил он.

- Россия в 2025/26 сельхозгоду может экспортировать 53-55 млн т зерна, сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. По его словам, урожай зерна в 2025 г. составит 137 млн т в чистом весе, несмотря на сложные погодные условия в ряде регионов.

- МИД РФ опроверг сообщения об эвакуации посольства России из Венесуэлы. В дипломатическом ведомстве призвали не поддаваться на провокации.

- Пять человек, включая двухлетнего ребенка, погибли при крушении самолета ВМС Мексики при заходе на посадку в районе города Галвестон (шт. Техас, США), сообщил CNN со ссылкой на Береговую охрану США. Самолет выполнял военно-медицинский рейс и приближался к аэропорту в условиях густого тумана.

- В Алеппо произошли столкновения между курдскими ополченцами и сирийскими правительственными силами. Один человек погиб, более 10 пострадали.

- Съезд Союза кинематографистов России переизбрал Никиту Михалкова председателем на новый срок. По итогам съезда также были определены приоритетные темы, среди них развитие региональной политики и поддержка молодых кинематографистов.

