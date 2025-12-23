Трамп обсудил с Токаевым и Мирзиёевым необходимость положить конец конфликтам в мире

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что провел по отдельности телефонные переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, одной из тем бесед стало урегулирование конфликтов мире.

"У меня было два чудесных телефонных разговора этим утром - с президентом Казахстана Токаевым и с президентом Узбекистана Мирзиёевым. Мы обсуждали важность завершить миром идущие сейчас конфликты, увеличить торговлю и сотрудничество между нашими странами", - написал Трамп в Truth Social.

По словам Трампа, у США с Казахстаном и Узбекистаном сложились "замечательные" отношения.

Президент напомнил, что США в 2026 году примут саммит G20, лидеры Казахстана и Узбекистана приглашены на это мероприятие.