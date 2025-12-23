Поиск

Кибератаку на венесуэльскую нефтяную компанию могли осуществить США

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Масштабная кибератака на венесуэльскую государственную нефтегазовую компанию PDVSA вполне возможно была предпринята Соединенными Штатами, сообщает во вторник издание Politico.

"Масштабная кибератака, парализовавшая нефтегазовую инфраструктуру Венесуэлы, как утверждают бывшие американские чиновники и эксперты по кибербезопасности, имеет много признаков операции США", - говорится в сообщении.

Газета, ссылаясь на свой источник, пишет, что это "было похоже на заранее спланированную атаку".

"Скажем так, это не было случайностью. Единственные группы, способные на такое, это США", - сказал собеседник издания, добавив, что телекоммуникации компании также пострадали.

Ранее PDVSA объявила о кибератаке, совершенной 15 декабря. В распространенном заявлении компания обвинила правительство США в попытке захвата венесуэльской нефти "силой и пиратскими методами".

В то же время она информировала, что атака не затронула операционные зоны объектов PDVSA и коснулась только административных систем.

Венесуэла США
