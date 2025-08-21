Трамп прогнозирует "интересные времена" в ситуации вокруг Украины

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что в кризисе вокруг Украины ожидаются нестандартные события.

"Впереди интересные времена!" - написал Трамп в четверг в соцсети Truth Social.

Также Трамп раскритиковал предыдущего президента США Джо Байдена за то, что он делал упор на оборонительные, а не наступательные возможности украинской стороны.

"Лживый и крайне некомпетентный Джо Байден не позволял Украине давать отпор, а лишь обороняться. И к чему это привело?!" - отметил Трамп.

Также он повторил, что если он сохранил бы за собой пост президента после 2020 года, кризис бы не случился.



