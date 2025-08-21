Расходы Польши на содержание контингента США вырастут вдвое до $500 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В следующем году расходы польского бюджета на содержание контингента военнослужащих США в стране вырастут более чем вдвое, достигнув суммы в $500 млн, сообщило издание Defence24 со ссылкой на данные польского Минобороны.

"В 2020 году Польша заключила с Соединенными Штатами Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Оно предусматривает, что Варшава возьмет на себя часть расходов, связанных с продолжающимся военным присутствием США, а также обязуется развивать инфраструктуру для использования как американскими, так и польскими силами", - напомнило издание.

Сообщается, что в 2021 году на эти цели из польского бюджета было потрачено 315,7 млн злотых или $86,5 в эквиваленте. И впоследствии динамика расходов "увеличивалась из года в год по мере реализации новых инфраструктурных проектов".

Так, планируется, что по итогам 2025 года сумма составит $188 млн (684 млн злотых). Главными объектами для инвестиций стали аэропорт во Вроцлаве-Страховице, где формируется дополнительная инфраструктура военного назначения и авиабаза в Ласке, где, в числе прочего, как отмечает издание, "расширяются возможности размещения беспилотных летательных аппаратов Reaper".

"Однако в 2026 году расходы могут быть значительно выше... Общий объем инвестиций составит около $500 млн, или более 1,8 млрд злотых, без учета дополнительных расходов, связанных с логистической поддержкой. На практике это означает, что расходы, связанные с присутствием американских войск в Польше, могут достичь 2 млрд злотых", - подчеркнули там.

Сообщается, что наибольшие суммы будут инвестированы на расширение объекта в Повидзе - второй очереди казарм, столовой и вертолетных ангаров ($290 млн) и на совершенствование инфраструктуры военной базы США во Вроцлаве ($186 млн).

Как подчеркивает издание, инфраструктура, в которую направляются эти инвестиции, "также предназначена для экстренного развертывания сил в случае угрозы".