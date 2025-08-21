Поиск

Расходы Польши на содержание контингента США вырастут вдвое до $500 млн

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В следующем году расходы польского бюджета на содержание контингента военнослужащих США в стране вырастут более чем вдвое, достигнув суммы в $500 млн, сообщило издание Defence24 со ссылкой на данные польского Минобороны.

"В 2020 году Польша заключила с Соединенными Штатами Соглашение о расширенном оборонном сотрудничестве (EDCA). Оно предусматривает, что Варшава возьмет на себя часть расходов, связанных с продолжающимся военным присутствием США, а также обязуется развивать инфраструктуру для использования как американскими, так и польскими силами", - напомнило издание.

Сообщается, что в 2021 году на эти цели из польского бюджета было потрачено 315,7 млн злотых или $86,5 в эквиваленте. И впоследствии динамика расходов "увеличивалась из года в год по мере реализации новых инфраструктурных проектов".

Так, планируется, что по итогам 2025 года сумма составит $188 млн (684 млн злотых). Главными объектами для инвестиций стали аэропорт во Вроцлаве-Страховице, где формируется дополнительная инфраструктура военного назначения и авиабаза в Ласке, где, в числе прочего, как отмечает издание, "расширяются возможности размещения беспилотных летательных аппаратов Reaper".

"Однако в 2026 году расходы могут быть значительно выше... Общий объем инвестиций составит около $500 млн, или более 1,8 млрд злотых, без учета дополнительных расходов, связанных с логистической поддержкой. На практике это означает, что расходы, связанные с присутствием американских войск в Польше, могут достичь 2 млрд злотых", - подчеркнули там.

Сообщается, что наибольшие суммы будут инвестированы на расширение объекта в Повидзе - второй очереди казарм, столовой и вертолетных ангаров ($290 млн) и на совершенствование инфраструктуры военной базы США во Вроцлаве ($186 млн).

Как подчеркивает издание, инфраструктура, в которую направляются эти инвестиции, "также предназначена для экстренного развертывания сил в случае угрозы".

Польша США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

В США считают, что КНДР построила у границы с КНР базу с межконтинентальными ракетами

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

В Италии задержали украинца, подозреваемого в подрыве "Северных потоков"

Google представила новые смартфоны, часы и наушники Pixel

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

Трамп пока не намерен участвовать в организации переговоров Путина и Зеленского

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В США 20% работодателей планируют замедлить наём сотрудников во II полугодии

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

В Белоруссии рассматривают внедрение технологии "Орешника" и оснащение ракет "Полонез" ядерными боеголовками

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Швеция станет логистическим хабом для сил НАТО в Северной Европе

Член руководства ФРС Лиза Кук не намерена "поддаваться давлению" и увольняться

Дом моды Valentino возглавит Риккардо Беллини

Хроники событий
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2354 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7009 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });