Польский президент подтвердил намерение Трампа сохранить военное присутствие США в Польше

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Президент Польши Кароль Навроцкий на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, сообщают польские СМИ.

"Встреча с Дональдом Трампом была посвящена его речи, которая вызвала большой общественный интерес во всем мире. Я сказал президенту Дональду Трампу, что это была отличная речь", - сказал Навроцкий журналистам.

Он добавил, что также Трамп затронул ситуацию в Польше и Центральной Европе и "сказал мне, что Соединенные Штаты поддерживают Польшу и очень довольны нашими глубокими, важными и основанными на ценностях отношениями".

Сообщается, что в ходе беседы, в частности, обсуждалось сохранение военного присутствия США в Польше.

"Для нас это, конечно, хорошая новость, – сохранение, а может быть, как я полагаю, и увеличение численности американских войск в Польше, является хорошей новостью для всего центральноевропейского региона, что подтверждают и мои коллеги из стран Балтии", - подчеркнул польский президент.

Как сообщалось, ранее глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил о "полной готовности" принять дополнительный американский военный контингент. Сейчас на польской территории находится около 10 тыс. военнослужащих США.

США Польша Кароль Навроцкий Дональд Трамп
