Коста-Рика экстрадирует в РФ обвиняемого в крупном мошенничестве россиянина

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор энергосбытовой компании "Электрон" Камал Кимпаев, обвиняемый в мошенничестве и легализации преступных доходов, будет экстрадирован из Коста-Рики в Россию по ходатайству Генеральной прокуратуры РФ.

"Компетентные органы Республики Коста-Рика по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации экстрадируют Камала Кимпаева", - говорится в сообщении надзорного ведомства, опубликованном в четверг на его сайте.

Фигуранту инкриминируют, в частности, ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, Кимпаев, исполняя обязанности гендиректора компании "Электрон", с целью извлечения прибыли вступил в преступный сговор с Замиром Абдурагимовым - фактическим руководителем фирмы, отмечает Генпрокуратура РФ.

По её данным, соучастники от имени организации взимали плату с потребителей за пользование электроэнергией, принадлежащей "Россети Северный Кавказ" . При этом деньги на счёт ресурсоснабжающей организации не поступали. В результате размер причинённого ущерба составил почти 830 млн рублей.

Согласно сообщению, с целью легализации полученных средств с октября 2020 по июль 2021 года на расчётный счет "Электробыт-М" по договору поставки бытовой и цифровой техники, которая использовалась в личных целях, были переведены более 26 млн рублей.

Как сообщает надзорное ведомство, в связи с тем, что Кимпаев скрылся от органов следствия, в отношении него была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По поручению Генпрокуратуры в октябре 2022 года он был объявлен в международный розыск.

Запрос о выдаче был направлен в связи с информацией о его задержании в августе 2024 года на территории Коста-Рики. В июле 2025 года компетентные органы республики сообщили о готовности выдать обвиняемого.

В сопровождении сотрудников ФСИН России и НЦБ Интерпола Кимпаев будет доставлен транзитом через Колумбию и Турцию в Москву, говорится в сообщении.

