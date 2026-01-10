Что случилось этой ночью: суббота, 10 января

Трамп доволен сотрудничеством с Каракасом, последствия циклона в РФ, задержан танкер, покинувший Венесуэлу без разрешения США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп доволен сотрудничеством с властями Венесуэлы. По его словам, венесуэльские власти направили в США 30 млн баррелей нефти.

- Глава МИД Венесуэлы заявил, что посол РФ заверил его в поддержке Москвы. Продолжается работа над планом сотрудничества.

- Трамп сообщил о задержании танкера, покинувшего Венесуэлу без разрешения США. Нефть с него будет продаваться в рамках "большой энергетической сделки", заключенной штатами для таких продаж.

- Аэропорт Шереметьево не принимает рейсы из-за непогоды до 10:00. Рейсы на вылет выполняются.

- Обрывы ЛЭП и падения деревьев фиксируются в Орловской области из-за циклона. Двое суток потребуется для устранений последствий циклона во Владимирской области.