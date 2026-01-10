Наследник шахской династии Ирана призвал иранцев к захвату городов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви призвал протестующих иранцев фактически к силовому захвату власти в стране.

"Наша цель заключается не только в том, чтобы просто выходить на улицы, цель в том, чтобы подготовиться к захвату и удержанию центров городов", - сказал он в видеообращении, опубликованном в субботу в соцсети Х.

Пехлеви также призвал жителей Ирана, особенно работников ключевых секторов экономики, выйти на всеобщую забастовку.

Живущий в США Пехлеви, отец которого был вынужден покинуть Иран в 1979 году вследствие Исламской революции, также заявил, что хотел бы вернуться на родину, чтобы в решающий момент быть вместе с соотечественниками.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.