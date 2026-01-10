Поиск

Ракету с кораблем для лунной миссии "Артемида-2" вывезут на стартовую площадку 17 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель SLS с кораблем Orion для пилотируемого полета к Луне в рамках миссии Artemis II ("Артемида-2") будет вывезена из сборочного цеха на стартовую площадку 17 января, сообщило NASA.

Как ранее отмечало американское космическое ведомство, временное окно для запуска к Луне пилотируемой миссии Artemis II открывается 6 февраля, возможности для запуска продлятся до апреля.

После установки ракеты на стартовой площадке 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде команды специалистов приступят к заключительному этапу интеграционных испытаний всей системы, включая заправку топливных баков первой и второй ступеней. При необходимости ракета будет возвращена в цех для устранения выявленных неполадок.

"Прежде чем выбрать дату для запуска группа специалистов проверит готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций", - сообщало NASA.

Глава NASA Джаред Айзекман отметил, что полет проводится на фоне предстоящего в этом году празднования 250-летия США и станет первой американской пилотируемой миссией к Луне за более чем полвека.

В миреNASA планирует создать на Луне поселение к 2035 годуNASA планирует создать на Луне поселение к 2035 годуЧитать подробнее

"Это будет год, когда американские астронавты совершат самое дальнее в истории космическое путешествие и вернутся в окололунное пространство. В последующие годы мы вернемся и на поверхность Луны. На этот раз мы останемся там надолго", - написал он в соцсети Х.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Астронавты не будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли. Продолжительность полета составит 10 дней.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года.

Серьезное испытание NASA ждет в середине 2027 года с запуском миссии Artemis III, в рамках который планируется высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны.

В 2028 году планируется пилотируемая миссия Artemis IV, в рамках которой корабль Orion состыкуется с окололунной станцией, а затем астронавты высадятся на поверхность Луны. Собранные ими данные о геологии и условиях вокруг Южного полюса будут использованы для подготовки к конечной цели - строительству постоянной американской базы на Луне. Программа Artemis предполагает ее создание уже к 2030-му году.

NASA Orion Луна Артемида-2 Artemis II
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

 Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

 NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

Что случилось этой ночью: суббота, 10 января

Трамп сообщил о задержании танкера, покинувшего Венесуэлу без разрешения США

Трамп заявил, что следит за протестами в Иране

 Трамп заявил, что следит за протестами в Иране

Трамп доволен сотрудничеством с властями Венесуэлы

Трамп заявил, что встретится с президентом Колумбии в начале февраля

Глава МИД Венесуэлы заявил, что посол РФ заверил его в поддержке Москвы

Большинство россиян покинули остров Сокотра

Что произошло за день: пятница, 9 января
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8091 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 112 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });