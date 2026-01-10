Ракету с кораблем для лунной миссии "Артемида-2" вывезут на стартовую площадку 17 января

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американская ракета-носитель SLS с кораблем Orion для пилотируемого полета к Луне в рамках миссии Artemis II ("Артемида-2") будет вывезена из сборочного цеха на стартовую площадку 17 января, сообщило NASA.

Как ранее отмечало американское космическое ведомство, временное окно для запуска к Луне пилотируемой миссии Artemis II открывается 6 февраля, возможности для запуска продлятся до апреля.

После установки ракеты на стартовой площадке 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде команды специалистов приступят к заключительному этапу интеграционных испытаний всей системы, включая заправку топливных баков первой и второй ступеней. При необходимости ракета будет возвращена в цех для устранения выявленных неполадок.

"Прежде чем выбрать дату для запуска группа специалистов проверит готовность космического аппарата, стартовой инфраструктуры и необходимых операций", - сообщало NASA.

Глава NASA Джаред Айзекман отметил, что полет проводится на фоне предстоящего в этом году празднования 250-летия США и станет первой американской пилотируемой миссией к Луне за более чем полвека.

"Это будет год, когда американские астронавты совершат самое дальнее в истории космическое путешествие и вернутся в окололунное пространство. В последующие годы мы вернемся и на поверхность Луны. На этот раз мы останемся там надолго", - написал он в соцсети Х.

В рамках миссии Artemis II космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны. Корабль с экипажем из трех американских и одного канадского астронавта должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Астронавты не будут высаживаться на поверхность естественного спутника Земли. Продолжительность полета составит 10 дней.

Первый тестовый запуск ракеты-носителя SLS с космическим кораблем Orion в беспилотном режиме в рамках миссии Artemis I был осуществлен в ноябре 2022 года.

Серьезное испытание NASA ждет в середине 2027 года с запуском миссии Artemis III, в рамках который планируется высадка двух астронавтов вблизи южного полюса Луны.

В 2028 году планируется пилотируемая миссия Artemis IV, в рамках которой корабль Orion состыкуется с окололунной станцией, а затем астронавты высадятся на поверхность Луны. Собранные ими данные о геологии и условиях вокруг Южного полюса будут использованы для подготовки к конечной цели - строительству постоянной американской базы на Луне. Программа Artemis предполагает ее создание уже к 2030-му году.