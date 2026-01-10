Поиск

Макрон, Мерц и Стармер осудили действия властей Ирана в отношении манифестантов

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Руководители Франции, Германии и Великобритании осудили в совместном заявлении "убийства манифестантов" в Иране и призвали власти страны к сдержанности, сообщает в субботу газета Le Figaro.

"Мы глубоко обеспокоены информацией о насилии, совершаемом иранскими силами безопасности, и решительно осуждаем убийства манифестантов", - говорится в документе, подписанном президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и британским премьером Киром Стармером, который цитирует издание.

Лидеры трех европейских стран призвали власти Ирана проявить сдержанность, избегать применения насилия и уважать основополагающие права иранских граждан.

"Иранские власти несут ответственность за защиту собственного населения и должны гарантировать свободу выражения мнений и мирных собраний без угрозы репрессий", - подчеркнули Макрон, Мерц и Стармер.

Ранее высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас в заявлении от имени Евросоюза выразила солидарность с иранским народом, "который отстаивает свои законные стремления к лучшей жизни, свободе и достоинству".

"Мы внимательно и с большой обеспокоенностью следим за сообщениями о жертвах и осуждаем применение насилия, произвольных задержаний и тактики запугивания со стороны сил безопасности в отношении демонстрантов. Все лица, несправедливо задержанные за осуществление своих основных прав, должны быть немедленно освобождены", - заявила она.

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политическое содержание.

Le Figaro приводит слова Верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который объявил, что "Исламская Республика не отступит" перед этой волной манифестаций.

Газета со ссылкой на данные базирующейся в Норвегии НПО Iran Human Rights пишет, что с 28 декабря, по меньшей мере, 51 манифестант, включая девятерых детей, был убит, а сотни других ранены.

Со своей стороны, наследник шахской династии Ирана Реза Пехлеви призвал протестующих иранцев фактически к силовому захвату власти в стране.

