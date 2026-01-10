Поиск

Флаг миссии Crew-11 в Космическом центре Кеннеди NASA в штате Флорида в США
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Миссия Crew-11 досрочно вернется с МКС на Землю не ранее 15 января по московскому времени, сообщило в субботу NASA.

Досрочное возращение экипажа корабля Cargo Dragon компании SpaceX связано с состоянием здоровья одного из членов экипажа.

Корабль должен расстыковаться со станцией 14 января в 17:00 по времени Восточного побережья США (15 января в 01:00 по Москве).

"Астронавты NASA Зена Кардман и Майк Финке, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Кимия Юи и космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов совершат приводнение у побережья Калифорнии в четверг в 3:40 по времени Восточного побережья США (в 11:40 по Москве)", - говорится в сообщении агентства.

При этом указывается, что руководители миссии продолжают следить за условиями в районе приводнения, поскольку отстыковка зависит от готовности космического корабля, готовности спасательной команды, погоды, состояния моря и других факторов. "NASA и SpaceX выберут конкретное время и место приводнения ближе к моменту отстыковки космического корабля Crew-11", - указали в ведомстве.

NASA 8 января объявило о своем решении вернуть миссию Crew-11 на Землю раньше, чем планировалось изначально, в связи с медицинскими проблемами у одного из членов экипажа, находящегося на борту орбитальной станции. Состояние члена экипажа стабильное. В связи с соблюдением медицинской тайны NASA не сообщает имя этого члена экипажа.

Миссия Crew-11 прибыла на станцию 2 августа 2025 года на корабле Crew Dragon компании SpaceX.

NASA сообщило, что миссия Crew-11 вернется на Землю не ранее 15 января

