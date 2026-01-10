Около 40% датчан не исключили возможности силовых мер США в отношении Гренландии

Вид Гренландии с самолета Фото: Patrick Pleul/picture alliance via Getty Images

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Примерно 40% жителей Дании считают, что США возьмут Гренландию (автономная территория Дании) под контроль в период президентства Дональда Трампа, такие результаты опроса приводят в субботу датские СМИ.

Согласно их данным, 38% опрошенных не исключают силовой акции США в отношении Гренландии. Противоположного мнения придерживаются 28% участников опроса.

Опрос проводился в период с 6 по 9 января, в нем приняли участие 1 005 человек.

Накануне пять партий, входящие в парламент Гренландии, опубликовали совместное коммюнике, в котором, в частности, говорится: "Мы не хотим быть американцами, мы не хотим быть датчанами, мы хотим быть гренландцами. Мы сами должны решать, каким будет наше будущее без вмешательства со стороны других государств".

В ночь на субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом, так как иначе эта территория окажется под контролем России и Китая.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что на следующей неделе проведет встречу с властями Дании для обсуждения, в том числе, гренландского вопроса.