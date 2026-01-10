Поиск

Трамп сообщил о задержании танкера, покинувшего Венесуэлу без разрешения США

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что США совместно с временными властями Венесуэлы захватили танкер, покинувший Венесуэлу без разрешения Соединенных Штатов.

"Сегодня Соединенные Штаты Америки в координации с временными властями Венесуэлы захватили нефтяной танкер, который покинул Венесуэлу без нашего разрешения", - написал он в соцсети Truth Social.

Трамп сообщил, что сейчас этот танкер возвращается в Венесуэлу, а нефть с него будет продаваться в рамках "большой энергетической сделки", заключенной США для таких продаж.

Ранее Южное командование США сообщило о задержании в Карибском море танкера Olina.

В настоящее время военные США отслеживают танкеры, осуществляющие не санкционированные Вашингтоном перевозки нефти из Венесуэлы.

США Трамп Венесуэла Карибское море
