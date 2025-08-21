Поиск

США ввели санкции против гражданина Греции и его компаний за содействие нефтяному экспорту Ирана

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Минфин США ввел санкции в отношении гражданина Греции и связанной с ним сети компаний с целью противодействовать экспорту нефти Ираном.

В сообщении, распространенном в четверг Управлением по контролю над иностранными активами министерства финансов США (OFAC), говорится, что США "наносят очередной удар по экспорту иранской нефти, вводя санкции против гражданина Греции Антониоса Маргаритиса, связанных с ним компаний и почти десятка судов, входящих в "теневой флот" Ирана".

"Сегодняшние меры против Маргаритиса и его сети ослабляют возможности Тегерана финансировать свои передовые вооруженные программы, поддерживать террористические группы и угрожать безопасности наших военных и союзников", - цитируются в пресс-релизе слова главы Минфина США Скотта Бессента.

В частности, под санкциями оказались Marant Shipping and Trading S.A., которая базируется в Греции и на Маршалловых Островах, компании Square Tanker Management Ltd., Comford Management S.A., United Chartering S.A. и Cristobal Marine Corp.

Также в "черные списки" внесли базирующуюся в ОАЭ Ozarka Shipping - FZCO и три ее судна; зарегистрированную на Маршалловых Островах Changbai Glory Shipping Limited и одно ее судно; зарегистрированную на Британских Виргинских островах Regal Liberty Limited и одно ее судно; базирующиеся в Гонконге (КНР) U Beacon Shipping Co., Limited, Hong Kong Hangshun Shipping Limited и Ares Shipping Limited и три их судна.

В OFAC напомнили, что санкции предусматривают заморозку всего имущества и долей в имуществе этих лиц на территории США, а также имущества подсанкционных лиц и компаний, которым могут распоряжаться или которое могут контролировать граждане США.

Заморозке подлежат любые иные структуры, на 50 и более процентов принадлежащие данные лицам. Без особого разрешения OFAC всем американцам, а также лицам на территории США запрещены транзакции с этими подсанкционными лицами. Гражданам США и иных стран, которые нарушают данные санкции, могут быть предъявлены обвинения.

