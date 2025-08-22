Заблудившихся в горах в Киргизии двоих российских альпинистов доставили в Бишкек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Двое российских альпинистов, которые заблудились в горах на высоте 4,5 тыс. метров, были доставлены вертолетом в Бишкек, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС Киргизии.

Они заблудились 20 августа, возвращаясь с вершины Байчечекей (4 515 метров над уровнем моря), расположенной в ущелье "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области. Альпинисты провели ночь в горах. Для спасательной операции была привлечена авиация.

Врачи Службы скорой медицинской помощи МЧС оказали гражданам РФ первую помощь, их здоровью ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.



