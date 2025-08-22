Поиск

Заблудившихся в горах в Киргизии двоих российских альпинистов доставили в Бишкек

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Двое российских альпинистов, которые заблудились в горах на высоте 4,5 тыс. метров, были доставлены вертолетом в Бишкек, сообщили в четверг в пресс-службе МЧС Киргизии.

Они заблудились 20 августа, возвращаясь с вершины Байчечекей (4 515 метров над уровнем моря), расположенной в ущелье "Ала-Арча" Аламудунского района Чуйской области. Альпинисты провели ночь в горах. Для спасательной операции была привлечена авиация.

Врачи Службы скорой медицинской помощи МЧС оказали гражданам РФ первую помощь, их здоровью ничего не угрожает, уточнили в ведомстве.


Киргизия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Тегеран обсудит с "евротройкой" снятие санкций против Ирана

США отменили для нескольких компаний санкции, ранее связанные с Белоруссией

Что случилось этой ночью: 22 августа, пятница

Нацразведка США перестала делиться с рядом партнеров данными по переговорам по Украине

Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху прибыл в расположение дивизии ЦАХАЛ "Газа"

В ЕС в пожарах с начала года выгорело более 1 млн га территорий

Суд в Италии решит, экстрадировать ли в ФРГ задержанного по делу о подрыве "Северных потоков" украинца

Что произошло за день: четверг, 21 августа

Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов

Власти Ливана объявили о начале первой фазы разоружения палестинских бойцов
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе

Нетаньяху анонсировал скорое окончание боев в Газе
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7011 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2356 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе452 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости401 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });