Dongfeng Motor будет выкуплена основным акционером и выделит бизнес премиальных электромобилей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Китайский автопроизводитель Dongfeng Motor будет выкуплен своим основным акционером – государственной Dongfeng Motor Group Investment Co., его акции будут выведены с Гонконгской биржи.

Автопроизводитель оценен в рамках сделки в 55,13 млрд гонконгских долларов ($7,06 млрд).

Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Dongfeng Motor Group заплатит 6,68 гонконгского доллара за акцию своей "дочки", что на 11,9% выше стоимости бумаг на закрытие рынка 8 августа - последнего дня до приостановки торгов ими.

Сделка предусматривает выделение в самостоятельную компанию подразделения Dongfeng Motor по выпуску премиальных электромобилей (Voyah). Планируется, что Voyah получит листинг на Гонконгской бирже.