Что произошло за день: пятница, 22 августа

Новая атака на нефтепровод "Дружба", планы Минпросвещения сократить часы английского, и Сергей Марков стал иноагентом

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Поставки нефти из РФ в Венгрию по "Дружбе" вновь прекращены из-за атаки ВСУ. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, ремонт на поврежденном участке займет не менее пяти дней. Политический директор премьер-министра страны сообщил, что Дональд Трамп выразил недовольство в связи с ударами Украины по нефтепроводу.

- Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах: до двух в неделю. Также с 2026/2027 учебного года вводится предмет "Духовно-нравственная культура России".

- Иноагентом признан политолог Сергей Марков. Также в реестр попали музыкант Дмитрий Нюберг, священник Андрей Кордочкин и активист Раджана Дугарова, проекты "Tamizdatproject.org" и "Алиф ТВ".

- В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов. Власти подчеркивают, что ситуация стабилизируется и нет предпосылок для дефицита.

- Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг. Данные пользователей находятся под защитой, подчеркнули в министерстве. Также в пятницу пользователи пожаловались на сбои в работе Google Meet. В РКН заверили, что не предпринимали мер по ограничению работы сервиса видеоконференций.

- Глава РАН сообщил о переносе сроков российских миссий на Луну и Венеру. Следующая российская лунная миссия состоится в 2028 году, миссия по исследованию Венеры перенесена на 2036 год.

- Умер исполнитель "Фантазера" Ярослав Евдокимов. Заслуженному артисту было 78 лет.

Трамп заявил, что примет решение, когда станут ясны перспективы украинского урегулирования

В канцелярии Нетаньяху отвергли доклад о голоде в Газе

Глава МИД Венгрии заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" займет не менее 5 дней

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

