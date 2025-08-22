Поиск

Глава МИД Венгрии заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" займет не менее 5 дней

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Ремонт на поврежденном Украиной участке нефтепровода "Дружба" займет не менее пяти дней, сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в соцсети Х по итогам общения с первым замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным.

"После очередной украинской атаки на нефтепровод "Дружба" обсудили последствия с замминистра энергетики РФ Павлом Сорокиным. Этот удар еще более серьезен, чем предыдущие, поскольку Украина использовала не только беспилотники, но и ракеты. Мой российский коллега заверил меня, что они восстановят маршрут снабжения, как можно скорее, но ремонт займет не менее пяти дней", - написал Сийярто.

Глава МИД Венгрии выразил надежду, что "Еврокомиссия наконец воспользуется этим временем, чтобы выполнить свое обещание и дать отпор попыткам Украины заблокировать поставки нефти в Венгрию".

В понедельник СМИ сообщили о ночном ударе ВСУ по одной из подстанций нефтепровода "Дружба", обеспечивающего прокачку нефти для Венгрии и Словакии. Сийярто заявил, что ответственность за приостановку поставок из России лежит на Киеве, поставки из России прекращены, заметив, что нефтепровод подвергся атаке - в третий раз за короткий промежуток времени.

Сийярто и глава МИД Словакии Юрай Бланар направили письмо в адрес Европейской комиссии с призывом гарантировать безопасность поставок.

