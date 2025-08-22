Поиск

Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Иноагентом признан политолог Сергей Марков
Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех человек и две организации.

Иноагентами стали политолог, бывший депутат Госдумы и бывший член Общественной палаты России Сергей Марков, блогер и музыкант Дмитрий Нюберг, запрещенный в служении священник Андрей Кордочкин и активист Раджана Дугарова, а также проекты "Tamizdatproject.org" и "Алиф ТВ".

Всем физлицам-иноагентам Минюст вменяет распространение фейков о российских властях и участие в создании и/или распространении контента иноагентов.

Марков также участвовал в распространении контента нежелательных организаций. "Кроме того, принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом", - сказано в пресс-релизе.

Нюберг, по данным Минюста, распространял фейки, направленные на создание негативного образа российской армии и распространял контент нежелательных организаций, а также выступал против СВО.

Протоиерей Андрей Кордочкин распространял фейки об РПЦ и контент нежелательных организаций, выступал против СВО и взаимодействует с иностранными организациями, сообщило министерство.

Дугарова, как сообщает ведомство, выступала против СВО, призывала к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и взаимодействует с нежелательными для России организациями.

Обоим проектам вменяют распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, а также фейков о политике и решениях российских властей. Кроме этого, "Tamizdatproject.org", по данным министерства, выступал против СВО, а в составе руководства проекта есть физлицо-иноагент, "Алиф ТВ" же "взаимодействует с иностранным агентом".

Из реестра Минюст исключил фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" в связи с ликвидацией.

Минюст Сергей Марков Андрей Кордочкин Раджана Дугарова Дмитрий Нюберг
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Руководитель Росавиации возглавил совет директоров "Домодедово"

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Бывший глава Кировской области Никита Белых подал иск к Минфину РФ

Ozon надеется за неделю восстановить сроки доставки в Москве и Петербурге

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Минцифры сообщило о крупной DDoS-атаке на портал госуслуг

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Прокуратура отменила постановление о возбуждении дел по ЖК "СПБ Реновация"

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

Роскомнадзор заявил, что не ограничивает работу Google Meet в РФ

В Пензенской области вводили план "Ковер"

В Киргизии спасатели надеются в пятницу добраться на пике Победы до россиянки с переломом

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

Минпросвещения предложило сократить изучение иностранного языка в 5-7-х классах

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });