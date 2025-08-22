Иноагентом признан политолог Сергей Марков

Фото: Илья Московец/URA.RU/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Минюст внес в перечень иностранных агентов четырех человек и две организации.

Иноагентами стали политолог, бывший депутат Госдумы и бывший член Общественной палаты России Сергей Марков, блогер и музыкант Дмитрий Нюберг, запрещенный в служении священник Андрей Кордочкин и активист Раджана Дугарова, а также проекты "Tamizdatproject.org" и "Алиф ТВ".

Всем физлицам-иноагентам Минюст вменяет распространение фейков о российских властях и участие в создании и/или распространении контента иноагентов.

Марков также участвовал в распространении контента нежелательных организаций. "Кроме того, принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными СМИ и иностранным агентом", - сказано в пресс-релизе.

Нюберг, по данным Минюста, распространял фейки, направленные на создание негативного образа российской армии и распространял контент нежелательных организаций, а также выступал против СВО.

Протоиерей Андрей Кордочкин распространял фейки об РПЦ и контент нежелательных организаций, выступал против СВО и взаимодействует с иностранными организациями, сообщило министерство.

Дугарова, как сообщает ведомство, выступала против СВО, призывала к нарушению территориальной целостности Российской Федерации и взаимодействует с нежелательными для России организациями.

Обоим проектам вменяют распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, а также фейков о политике и решениях российских властей. Кроме этого, "Tamizdatproject.org", по данным министерства, выступал против СВО, а в составе руководства проекта есть физлицо-иноагент, "Алиф ТВ" же "взаимодействует с иностранным агентом".

Из реестра Минюст исключил фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" в связи с ликвидацией.