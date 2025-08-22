Поиск

В Приморье на фоне перебоев с топливом на АЗС удвоили количество бензовозов

Минэнерго края отмечает лишь точечные проблемы с отпуском бензина

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Власти Приморского края удвоили число бензовозов, подвозящих топливо на автозаправочные станции, на фоне ситуации с нехваткой топлива, сообщает пресс-служба краевого Министерства энергетики.

"Ситуация под контролем, и за неделю число бензовозов уже увеличено вдвое - с 30 до более чем 60", - заверила глава Минэнерго Елена Шиш.

По ее словам, ситуация постепенно стабилизируется и нет предпосылок для дефицита топлива, в крае есть необходимый запас. Однако остаются точечные проблемы с отпуском бензина.

Правительство Приморья 20 августа объяснило проблемы с топливом на АЗС наплывом туристов.

Шиш сообщила, что в августе нагрузка на АЗС выросла на 30% в годовом измерении. Из-за этого сеть заправок основного поставщика топлива в крае не смогла обеспечить подвоз в нужных объемах. Ранее министр говорила, что жители Приморья на фоне нехватки бензина в какой-то момент сами начали создавать искусственный ажиотаж: набирая запасы топлива в канистры и выбирая автозаправки,

