Франция заявила о недопустимости резких слов вице-премьера Италии в адрес Макрона

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Посла Италии во Франции Эмануэлу Д'Алессандро вызвали во французский МИД, где заявили, что сделанный итальянским вице-премьером Маттео Сальвини комментарий в отношении позиции президента Франции Эммануэля Макрона по отправке европейских войск на Украину противоречит нынешнему состоянию отношений между двумя странами, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Итальянскому послу указали, что слова Сальвини "идут вразрез с климатом доверия и исторических отношений между нашими двумя странами (...), о чем свидетельствует сильное совпадение позиций (...), прежде всего в части неизменной поддержки Украины", пишет американский журнал Barron's.

Ранее Сальвини, отвечая на вопрос о возможности отправки итальянских войск на Украину, которую планирует "коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией, заявил, что пусть Макрон надевает каску, берет в руки оружие и "сам туда едет".