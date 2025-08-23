Поиск

Франция заявила о недопустимости резких слов вице-премьера Италии в адрес Макрона

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Посла Италии во Франции Эмануэлу Д'Алессандро вызвали во французский МИД, где заявили, что сделанный итальянским вице-премьером Маттео Сальвини комментарий в отношении позиции президента Франции Эммануэля Макрона по отправке европейских войск на Украину противоречит нынешнему состоянию отношений между двумя странами, сообщают СМИ со ссылками на источники.

Итальянскому послу указали, что слова Сальвини "идут вразрез с климатом доверия и исторических отношений между нашими двумя странами (...), о чем свидетельствует сильное совпадение позиций (...), прежде всего в части неизменной поддержки Украины", пишет американский журнал Barron's.

Ранее Сальвини, отвечая на вопрос о возможности отправки итальянских войск на Украину, которую планирует "коалиция желающих" во главе с Великобританией и Францией, заявил, что пусть Макрон надевает каску, берет в руки оружие и "сам туда едет".

Франция Маттео Сальвини Италия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Трамп заявил, что примет решение, когда станут ясны перспективы украинского урегулирования

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Что произошло за день: пятница, 22 августа

В канцелярии Нетаньяху отвергли доклад о голоде в Газе

Глава МИД Венгрии заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" займет не менее 5 дней

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });