В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину
Фото: Omar Havana/Getty Images

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В рамках НАТО не ведется обсуждение отправки на Украину военного контингента альянса, заявил председатель Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Эти вопросы являются частью международной политики и переговоров с Москвой. Но мы вообще не обсуждали их в НАТО, даже не намекали на них", - сказал Драгоне в интервью изданию Corriere della Sera, отвечая на вопрос о возможности присутствия натовского контингента на Украине.

"Это преждевременно, мягко говоря", - подчеркнул глава Военного комитета НАТО.

Он отметил, что "вопрос о контингентах поднимался отдельными странами, возможно, на двусторонней основе. Но, повторяю, он остается в зачаточном состоянии".

"Я даже не знаю, есть ли вообще готовые войска, и, возможно, кто-то мог бы рассмотреть вариант с солдатами из стран, не входящих в НАТО. Все вопросы открыты. Есть одно твердое утверждение: НАТО по-прежнему привержено прежде всего защите граждан своих государств-членов", - резюмировал он.

