Со стороны Южной Кореи открывали предупредительный огонь по военным КНДР

Фото: Seung-il Ryu/NurPhoto via Getty Images

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь командования вооруженных сил США в Южной Корее (UNC) сообщил, что, несмотря на предупредительные радиопередачи, около 30 северокорейских военнослужащих недавно пересекли межкорейскую границу, южнокорейские военные открыли предупредительный огонь.

Как сообщает агентство "Ренхап", расследование инцидента подтвердило, что около 30 военнослужащих Корейской народной армии (КНА) пересекли военную демаркационную линию в районе, где они проводили строительные и ремонтные работы, сообщил представитель командования.

"Вооруженные силы Республики Корея выпустили несколько предупреждающих радиопередач, чтобы оповестить северокорейских солдат о том, что они пересекли демаркационную линию, но они не отреагировали на это. Затем силы Южной Кореи произвели предупредительные выстрелы". - говорится в сообщении.

В то же время, в сообщении пресс-секретаря признается тот факт, что КНДР направила предварительное уведомление о планируемых строительных работах в определенных районах демилитаризованной зоны.

"UNC признает ценность предварительных уведомлений и диалога для снижения риска неправильного толкования и случайных инцидентов", - заявил он.

Накануне Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, заместитель начальника Генштаба КНА Ко Чон Чхор опубликовал заявление для прессы, в котором говорилось, что "фанатики войны армии Южной Кореи совершили серьезную провокацию: сделали более 10 предупредительных выстрелов из 12,7-миллиметрового пулемета по нашим военнослужащим, которые вели строительство заграждений вблизи южной пограничной линии".

Работы проводились 19 августа.

