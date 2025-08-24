Поиск

Пентагон блокирует украинские удары ракетами ATACMS по целям на территории РФ

США могут поставить Киеву ракеты с радиусом действия до 400 км

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Пентагон с конца весны текущего года запрещает Украине использовать американские ракетные комплексы большой дальности (ATACMS) для нанесения ударов по целям на территории России, сообщает The Wall Street Journal.

В публикации говорится, что таким образом "возможности Киева ограничиваются использованием этого оружия для защиты от вторжения Москвы".

В Пентагоне разработан механизм, который дает возможность министру обороны Питу Хегсету самому принимать решение о снятии запрета на использование Киевом ракет большой дальности как американского производства, так поставленных союзниками США, но использующих американские разведданные и компоненты, говорится в публикации.

Газета обращает внимание, что эта новость появилась на фоне заявления президента США Дональда Трампа, который не исключил как введение санкций против России в случае неудачи с организацией переговоров президентов РФ и Украины, так и отказа от каких-то дальнейших мер.

"Что будет через две недели, какие есть два варианта развития событий? Я приму решение о том, что нам делать. И это будет очень важное решение: вводим ли мы жесткие санкции или большие пошлины, или и то, и другое. А может быть, мы вообще ничего не будем делать и скажем: это ваша война", - сказал Трамп в минувшую пятницу журналистам в Белом доме.

The Wall Street Journal также пишет, что Белый дом одобрил поставку Украине через шесть недель 3 тыс. 350 ракет воздушного базирования с ударными боеприпасами повышенной дальности (ERAM). Для их использования также потребуется одобрение Пентагона. Сделка оценивается в $850 млн, основную часть оплатили европейские союзники США.

По данным издания, эти крылатые ракеты имеют дальность действия до 250 миль (400 км) и боеголовку весом 500 фунтов (230 кг).

США Пентагон Украина ATACMS Россия
