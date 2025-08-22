Поиск

Трамп не исключил как санкций против РФ, так и отказа от них

Реакция США в случае провала переговоров по Украине будет зависеть от того, какая из сторон стала причиной неудачи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил как введение санкций против России в случае неудачи переговоров по Украине, так и отказа от каких-то дальнейших мер.

"Что будет через две недели, какие есть два варианта развития событий? Я приму решение о том, что нам делать. И это будет очень важное решение: вводим ли мы жесткие санкции или большие пошлины, или и то, и другое. А может быть, мы вообще ничего не будем делать и скажем: это ваша война", - сказал Трамп в пятницу журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, "думаю, что я знаю настрой России и, откровенно говоря, Украины". "Тут нужны усилия обеих сторон", - подчеркнул он.

Трамп отметил, что в случае неудачного исхода переговоров РФ и Украины его реакция будет зависеть от того, какая из сторон стала причиной этого, и были ли на это существенные причины.

"Я посмотрю, чья это вина. Если на это будут какие-то причины, я пойму. Я прекрасно знаю, что я делаю", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы сначала увидим, состоится ли у них (РФ и Украины) встреча или нет. На это будет интересно посмотреть. Если они не встретятся - то почему? Я уже сказал, что им нужно встретиться. Через две недели я пойму, что делать дальше", - добавил американский лидер.

США РФ Украина Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что примет решение, когда станут ясны перспективы украинского урегулирования

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Президент США заявил, что через две недели ситуация с украинским урегулированием будет яснее

Что произошло за день: пятница, 22 августа

В канцелярии Нетаньяху отвергли доклад о голоде в Газе

Глава МИД Венгрии заявил, что ремонт нефтепровода "Дружба" займет не менее 5 дней

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

Сотрудники ФБР провели обыск в доме экс-советника Трампа Джона Болтона

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

DHL ограничила отправку посылок в США из-за новых таможенных правил

Лукашенко призвал к воздушному перемирию на Украине

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

Израиль и Сирия 25 сентября могут подписать соглашение о безопасности

В Будапеште заявили, что Трамп тоже недоволен ударами Украины по "Дружбе"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7016 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе453 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2357 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });