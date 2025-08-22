Трамп не исключил как санкций против РФ, так и отказа от них

Реакция США в случае провала переговоров по Украине будет зависеть от того, какая из сторон стала причиной неудачи

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не исключил как введение санкций против России в случае неудачи переговоров по Украине, так и отказа от каких-то дальнейших мер.

"Что будет через две недели, какие есть два варианта развития событий? Я приму решение о том, что нам делать. И это будет очень важное решение: вводим ли мы жесткие санкции или большие пошлины, или и то, и другое. А может быть, мы вообще ничего не будем делать и скажем: это ваша война", - сказал Трамп в пятницу журналистам в Белом доме.

По словам Трампа, "думаю, что я знаю настрой России и, откровенно говоря, Украины". "Тут нужны усилия обеих сторон", - подчеркнул он.

Трамп отметил, что в случае неудачного исхода переговоров РФ и Украины его реакция будет зависеть от того, какая из сторон стала причиной этого, и были ли на это существенные причины.

"Я посмотрю, чья это вина. Если на это будут какие-то причины, я пойму. Я прекрасно знаю, что я делаю", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

"Мы сначала увидим, состоится ли у них (РФ и Украины) встреча или нет. На это будет интересно посмотреть. Если они не встретятся - то почему? Я уже сказал, что им нужно встретиться. Через две недели я пойму, что делать дальше", - добавил американский лидер.