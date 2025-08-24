Американский корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-33 был осуществлен в 02:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Он доставит на станцию около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем. Стыковка с МКС намечена на 25 августа.

В декабре Cargo Dragon должен покинуть станцию. Он совершит приводнение в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии.

