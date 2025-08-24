Поиск

Американский корабль Cargo Dragon стартовал к МКС

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Очередной многоразовый грузовой космический корабль Cargo Dragon компании SpaceX в воскресенье стартовал к Международной космической станции (МКС), сообщило НАСА.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии CRS-33 был осуществлен в 02:45 по времени Восточного побережья США (в 09:45 по Москве) с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал в штате Флорида.

Корабль в автоматическом режиме должен пристыковаться к модулю Harmony американского сегмента МКС. Он доставит на станцию около 2,3 тонн продовольствия, а также оборудования и материалов для проведения десятков научных экспериментов ее экипажем. Стыковка с МКС намечена на 25 августа.

В декабре Cargo Dragon должен покинуть станцию. Он совершит приводнение в Тихом океане вблизи побережья Калифорнии.

Cargo Dragon Falcon 9 SpaceX МКС НАСА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 24 августа

Пентагон запрещает Украине бить ракетами ATACMS по целям на территории РФ

Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР

Со стороны Южной Кореи открыли предупредительный огонь по военным КНДР

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Израильские военные закрепляются на позициях в городе Газа

Что произошло за день: суббота, 23 августа

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

В Иране заявили, что силы КСИР в боевой готовности на случай новой атаки Израиля

Главы МИД России и Азербайджана обсудили ситуацию на Южном Кавказе

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Источники NBC заверили, что Белый дом привержен мирному урегулированию на Украине

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

Операцию по спасению альпинистки с пика Победы прервали из-за ухудшения погоды

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину

В НАТО заверили, что альянс не планирует отправку контингента на Украину
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине7022 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе454 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости402 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2358 материалов
Встреча Путина и Трампа на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске102 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России92 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние232 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана416 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау91 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall336 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });